Achtung, Achtung – explosive News für alle Love Island-Fans! Bereits in den vergangenen Folgen der beliebten Kuppelshow sorgten neue Islander – aka "Granaten" – für mächtig Chaos in der Villa. Denn auch sie wollen die Singles kennenlernen und müssen dafür bereits bestehende Couples sprengen. In der heutigen Folge wird wieder eine neue flirtfreudige Granate einziehen – und die hat es in sich!

Die neue Bewohnerin heißt Yelyzaveta Savanovich – kurz auch Liza genannt – und wird für viel Stimmung auf der Liebesinsel sorgen, wie sie bereits im Promiflash-Interview andeutete. "Ich würde natürlich rangehen", entgegnete sie prompt auf die Frage, wie sie vorgehen würde, wenn ein männlicher Islander ihr zusagt. "Natürlich muss ich auch damit klarkommen, dass ich eine kleine Hasswelle von den Mädchen bekommen könnte. Aber das ist nicht schlimm. Damit komme ich gut klar", bekräftigt die selbstbewusste 22-Jährige. Scheint, als würde sie sich gewaltig ins Zeug legen wollen, um sich einen der Hotties zu krallen.

Bisher verlief die aktuelle Staffel tatsächlich äußerst harmonisch – auch das könnte sich mit Lizas Einzug nun ändern. "Wenn ich mit einer Frau Streit hatte, war das nicht immer schön. Ich bin sehr impulsiv, muss ich sagen", bestätigte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. "Man sagt ja auch, das Beste kommt zum Schluss." Na, wenn das mal nicht vielversprechend klingt...

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

