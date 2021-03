Bert Wollersheim (69) und seine Ginger sind glücklicher denn je! Die einstige Rotlicht-Legende und ihre Angebetete sind nun schon seit über drei Jahren verheiratet, ein Jahr später ließen sie sich auch kirchlich trauen. Seitdem zeigten die beiden immer wieder, dass sie einander den Rücken stärken – in guten und in schlechten Zeiten. Jetzt verrieten sie Promiflash: Bert und Ginger sind sich ihrer Liebe so sicher, dass sie sogar zu Temptation Island gehen würden!

Im Interview mit Promiflash offenbarten die Eheleute, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, ihre Treue in einem Reality-Format zu testen. "Da sind wir locker dabei und würden ohne Schande überleben. Wir sind ja der beste Ehemann und die beste Ehefrau", fand Bert. Ob das Format für ihn allerdings überhaupt eine Herausforderung wäre, bezweifelte der ehemalige Bordell-König lachend: "Aber keiner will ja so einen alten Knochen."

Ob die beiden bald im TV zu sehen sein werden, bleibt also abzuwarten. Allerdings hat Bert noch weitere wichtige Projekte in der Pipeline: Aktuell widmet er sich nämlich seinem Wiedereinstieg ins Rotlichtmilieu. Der Realitystar möchte eine Tabledance-Bar eröffnen.

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello-Wollersheim mit ihrem Ehemann Bert

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und seine Frau Ginger, März 2021

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim mit seiner Ginger

