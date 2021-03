Früh übt sich: Vin Diesels (53) Sohn kommt offenbar ganz nach seinem Papa. Vin erlangte vor allem durch seine Rolle in der beliebten Fast & Furious-Reihe große Bekanntheit und ist seitdem ein gefeierter Hollywoodstar. Im Juni kommt bereits der neunte Teil des rasanten Streifens in die Kinos. Dieses Mal gibt es allerdings auch ein neues Castmitglied, das Vin sehr am Herzen liegen dürfte, denn: Vincent Sinclair, der elfjährige Sohnemann des Actionfilmstars, tritt in die Fußstapfen seines berühmten Dads und ist in "Fast & Furious 9" zu sehen.

Das gab nun TMZ preis. Dokumenten zufolge, die dem Nachrichtenportal vorliegen, wird der Promi-Spross im neunten Teil der Erfolgsreihe sein Leinwanddebüt feiern. Und was für eine Rolle wird Vincent übernehmen? Er soll eine jüngere Version von Dominic Toretto spielen – also von der Rolle, die sein Vater Vin verkörpert. Wie groß der Part des Elfjährigen dabei ausfällt und wie oft er letztendlich in dem Hollywoodstreifen auftritt, ist bisher unklar. Dafür sickerte aber schon durch, dass seine Gage für seinen Auftritt umgerechnet rund 841 Euro betrug.

Funfact am Rande: Es gab in "Fast & Furious 7" bereits ein Flashback, in dem ein jüngerer Dominic zu sehen war. Damals wurde die Rolle aber nicht von Vincent gemimt, sondern von einem anderen Nachwuchsschauspieler namens Alex McGee.

Anzeige

Universal Pictures "Fast & Furious 9"-Filmplakat

Anzeige

Getty Images Vin Diesel und seine Kids Vincent und Hania bei der "Guardians Of The Galaxy Vol. 2"-Premiere 2017

Anzeige

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de