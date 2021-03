Adriano Monaco will Bianca Balintffy wieder strahlen sehen. Bei Love Island erteilte der Hottie seiner TV-Partnerin Bibi in der vergangenen Folge endgültig einen Korb. Er habe einfach keine "Liebesgefühle" für die Beauty entwickeln können. Bibi brach daraufhin in Tränen aus und blies nach dem Couple-Aus auf der Liebesinsel Trübsal. Doch Adriano meint zu wissen, wie Bibi über den Herzschmerz hinweg kommen könnte: Er plant, seine Ex-TV-Partnerin mit Paco zu verkuppeln!

"Wenn du dich zu Bianca hingezogen fühlst, dann fühl dich frei, das auch zu zeigen. Wenn ich das sehen würde, dann würde es mich glücklich machen", animierte Adriano Paco dazu, auf Bibi zu zugehen. Und auch seiner Verschmähten riet er zu dem Tattoo-Fan: "Ich das Gefühl hab, dass ihr gut zueinander passen würdet". Bibi schien tatsächlich ganz angetan von dem Muskelmann zu sein. "Ich will nicht, dass du denkst, dass du die zweite Wahl bist. Wenn du mit mir im Startcast gewesen wärst, wäre es für mich keine Frage gewesen, wen ich gewählt hätte", klärte sie gegenüber Paco auf.

Dem potenziellen Couple steht leider nur im Wege, dass Paco aktuell noch mit Angelina vercoupelt ist. Doch das schien das Muskelpaket nicht sonderlich zu stören. Ehrlich offenbarte er gegenüber Bibi seine Gefühle: "Du bist die Person, die mich am meisten kickt und die interessanteste Frau hier in der Villa für mich".

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Paco und Bianca, "Love Island" 2021

RTLZWEI Adriano und Bianca bei "Love Island"

RTLZWEI Bianca, "Love Island" 2021

