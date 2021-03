Matthew McConaughey (51) könnte offenbar auch sehr gut ohne Luxus leben! Dass der erfolgreiche Schauspieler ein reicher Mann ist, dürfte jedem klar sein. Von seinem Vermögen gönnte der Oscar-Preisträger sich und seiner Familie erst Anfang März für schlappe 6,5 Millionen Euro eine schicke Villa auf Hawaii. Das luxuriöse Anwesen verfügt zwar über viele Schlafzimmer, die sicherlich bestens ausgestattet sind – dennoch schläft Matthew immer noch am liebsten in seinem Wohnwagen!

Das enthüllte der "Dallas Buyers Club"-Star jetzt gegenüber Bild. "Ich habe ein schönes Haus mit sieben Schlafzimmern – drei Kinder, zwei Hunde und eine Frau, die ich liebe. Mehr brauche ich nicht. Und ich schlafe schon deshalb gerne in meinem Wohnwagen im Garten, weil es dort sehr still ist", witzelte Matthew. Eingefleischte Fans des 51-Jährigen wissen: Der Wohnwagen ist schon sehr lange in seinem Besitz. Er ist nämlich ein Riesenfan von Roadtrips!

Doch hat er als Leinwandstar und Dreifachvater überhaupt Zeit dafür? "Ach, nur noch zehn Jahre, dann sind die Kids aus dem Haus! Ich sage meiner Frau immer, dass wir dann wieder in die Flitterwochen gehen", scherzte Matthew weiter. "Ich bin ein Vater, der Verantwortung für seine Kinder übernimmt. Ich fahre immer noch gerne mit meinem Wohnwagen – aber jetzt ist meine Familie mit dabei."

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler

Getty Images Matthew McConaughey, Schauspieler

Buckner/Variety/REX/Shutterstock Matthew McConaughey, Frau Camila Alves und ihre drei Kinder

