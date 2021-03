Gianluca hatte bei The Biggest Loser zu Beginn ein paar Schwierigkeiten. Der Kölner rückt in der beliebten TV-Show seinem Übergewicht zu Leibe und hat sich mittlerweile bis ins Halbfinale gekämpft. Doch die Wochen zuvor auf der griechischen Insel Naxos waren für ihn nicht immer einfach. Im Camp sorgte er das eine oder andere Mal für Trubel. Wie holprig für ihn der Start in dem Format tatsächlich war, offenbart er in der aktuellen Folge: Er musste sich sehr an seinen Trainer Ramin Abtin (48) gewöhnen.

"Man ist in ein komplett neues Umfeld reingekommen, hatte keine Bezugsperson, dann war es auch noch ein Mann", erinnert sich Gianluca zurück. Der 22-Jährige könne Männern einfach nicht so schnell Vertrauen schenken – und hätte eigentlich in Team Rot von Petra Arvela gewollt. "Du hattest ein bisschen Schwierigkeiten, insbesondere mir zu vertrauen und dich auch so ein bisschen einzulassen auf das Ganze", findet auch Ramin.

Doch nun sei Gianluca glücklich über die Entscheidung: "Mittlerweile ist das schon gut so. Ich glaube, Petra hätte mich nicht unter Kontrolle gehabt. Wenn sie mir am Anfang etwas gesagt hätte, wäre mir das egal gewesen." Er sei dankbar, dass der Sportler immer an ihn geglaubt und viel Zeit investiert hätte, um ihm zu helfen.

Anzeige

"The Biggest Loser", SAT.1 Gianluca bei "The Biggest Loser"

Anzeige

Instagram / raminabtin Der "The Biggest Loser"-Coach Ramin Abtin

Anzeige

© SAT.1 Gianluca bei "The Biggest Loser"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de