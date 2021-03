Queen Elizabeth II. (94) hat turbulente Wochen hinter sich. Neben der Sorge um ihren Ehemann Prinz Philip (99) hatten auch ihr Enkel Prinz Harry (36) und dessen Frau Herzogin Meghan (39) mit ihrem Skandal-Interview für Furore gesorgt. In diesen kritischen Zeiten scheint das Oberhaupt der britischen Königsfamilie an einer Konstante festhalten zu wollen: Prinz William (38). Ihm wurde nun eine neue, ehrenvolle Aufgabe zugesprochen, wie der Palast bestätigte.

Die Queen wird bei verschiedenen Gremien und Anlässen von einem Lord High Commissioner vertreten. Diese besondere Rolle wird in diesem Jahr unter anderem auch ihr Enkel übernehmen. In einem offiziellen Statement verkündete der Palast: "Die Königin hat Prinz William zum Lord High Commissioner für die diesjährige Generalversammlung der Kirche von Schottland ernannt." Für die einwöchige Veranstaltung wird der 38-Jährige unter anderem die Eröffnungs- und Schlussreden halten, der Königin vom Verlauf der Versammlung berichten und einige Termine übernehmen.

Dass die Queen William die Ehre zuteilwerden lässt, sie zu vertreten, zeigt ihr Vertrauen in das Pflichtbewusstsein ihres Enkels. In der Dokumentation "Queen Elizabeth: Love, Honour and Crown" hatte der Royal-Experte Clive Irving bereits behauptet, der Mann von Herzogin Kate (39) sei der Einzige, der dem Pflichtgefühl der Monarchin gerecht werden könne. "Charles [hingegen] war dem nie gewachsen", hatte er betont.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz William im Dezember 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de