Ist die Liebe von Niko Griesert (30) und Michelle Gwozdz zum Scheitern verurteilt? Vergangene Woche hatte der Osnabrücker der Immobilienfachwirtin im Bachelor-Finale eine rührende Liebeserklärung gemacht – und im nächsten Zug die letzte Rose überreicht. Anschließend stand den beiden eigentlich eine rosige Zukunft bevor. Doch nicht, wenn es nach den Promiflash-Lesern geht: Denn die bezweifeln, dass Niko und Mimi eine Chance aufs große gemeinsame Glück haben!

In einer topaktuellen Umfrage war sich die Mehrzahl der Promiflash-Leser einig: Aus dem Rosen-Paar wird nichts! Von insgesamt 2.227 Usern zeigten sich 2.157 und damit knapp 97 Prozent sicher, dass Niko und Mimi in Zukunft nicht als Pärchen durchs Leben gehen werden. Nur schlappe drei Prozent (70 Votes) waren dagegen zuversichtlich, dass der 30-Jährige und die Pfungstädterin glücklich bis in alle Zeit bleiben werden.

Bevor es überhaupt um die Zukunft der Turteltauben geht, steht jedoch noch eine Frage im Raum: Sind Mimi und Niko Wochen nach den Dreharbeiten überhaupt noch zusammen? Das soll heute Abend beim großen TV-Wiedersehen "Nach der letzten Rose" mit Frauke Ludowig (57) geklärt werden.

Anzeige

TVNOW Niko Griesert und Mimi Gwozdz

Anzeige

TVNow/ Arya Shirazi Bachelor-Kandidatin Michelle Gwozdz

Anzeige

TV NOW Michelle Gwozdz, Niko Griesert und Frauke Ludowig bei "Der Bachelor – Nach der letzten Rose"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de