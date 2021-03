Eva Benetatou (28) und ihren Verlobter Chris zieht es in die Ferne! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Partner schlagen bald ein neues Kapitel ihres Lebens auf – sie werden in naher Zukunft nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt sein. Doch die gemeinsame Zeit als Familie wollen die beiden Sommerhaus-Stars nicht in Deutschland genießen – sondern im Ausland, wie Eva und Chris nun verraten!

In ihrer Instagram-Story spricht die Brünette ein für sie sehr wichtiges Thema an: die gesamte Planung rund ums Baby. Die laufe nämlich momentan alles andere als perfekt – die werdenden Eltern haben nämlich noch kaum Sachen für das Baby bestellt, geschweige denn das Zimmer eingerichtet. Das hat den Grund, dass das Paar noch kein passendes Heim gefunden hat. "Momentan schauen wir nach einer möblierten Wohnung, weil sich ein kompletter Umzug für uns nicht lohnt, wenn wir nicht in Deutschland bleiben", verrät die 28-Jährige. Diese Idee kommt nicht von ungefähr: Eva gibt preis, dass sie und ihr Chris schon länger auswandern wollen und sogar schon wissen, wohin es gehen soll.

Tatsächlich scheint dieser Plan schon seit Längerem in den Köpfen von Eva und Chris herumzuschwirren. Schon Ende Februar deuteten die beiden im Promiflash-Interview an, dass sie überlegen, ins Ausland zu ziehen: "Vielleicht wird es weder Köln noch Düsseldorf noch Deutschland."

Chris Broy und Eva Benetatou

Eva Benetatou und Chris Broy

Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

