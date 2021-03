Beim GNTM-Umstyling blieb Romy Wolf verschont! Doch für ihre Haare bekam das angehende Model in der aktuellen Staffel der Castingshow eine Menge Hate ab. Ihr Seitenscheitel passte wohl vielen Fans der Sendung nicht. Doch die Abiturientin hat gelernt, mit Gegenwind umzugehen. Denn den bekam sie schon zu ihrer Schulzeit zu spüren, die gerade erst hinter ihr liegt. Promiflash verriet sie jetzt, dass damals sogar ihre Lehrer sie entmutigten.

Mobbing sei für sie eine ständige Erfahrung in der Schule gewesen, an die sie sich schon gewöhnt hätte, erzählte Romy im Gespräch mit Promiflash: "Zum Schluss war es dann nur leider so, dass ich dadurch sehr oft krank gewesen bin – psychisch bedingt." Und ausgerechnet von der Seite, von der man sich in solchen Lebenslagen Hilfe erhofft, sei das genaue Gegenteil gekommen, erinnerte die 19-Jährige sich: "Mir wurde von Lehrern gesagt, dass ich es nie schaffen würde, später im Leben keine Freunde hätte und mein Arbeitgeber mich schnellstmöglich feuern würde."

Noch heute habe sie mitunter Probleme, morgens aufzustehen und zu frühstücken, weil sie sich oft unwohl fühle, schilderte Romy ihre Gefühlslage: "Die Panik, am frühen Morgen aufzustehen und in die Schule zu müssen, hat das in mir ausgelöst, aber es bessert sich langsam." Eine große Stütze in dieser schwierigen Zeit sei ihre Familie gewesen, betonte die GNTM-Kandidatin abschließend.

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf, Teilnehmerin bei "Germany's next Topmodel" 2021

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf im Januar 2021

Instagram / romy_wolf_ Romy Wolf, Kandidatin bei GNTM

