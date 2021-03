Bei Let's Dance begeistert Rúrik Gíslason (33) die Fans: Schon seit dem ersten Schritt an der Seite seiner Profipartnerin Renata Lusin (33) scheinen die Herzen des Publikums für den Isländer zu schlagen. Doch für den ehemaligen Fußballer gibt es einen großen Wermutstropfen: Denn im vergangenen Jahr starb seine Mutter an Blutkrebs. Zu ihrem Geburtstag gedachte er ihrer jetzt mit einem emotionalen Post.

In seiner Instagram-Story postete Rúrik ein Bild, das ihn mit seiner Mutter bei der Fußballweltmeisterschaft 2018 in Russland zeigt. Im Dress der isländischen Nationalmannschaft sitzt er neben ihr auf einer Bank und legt den Arm um ihre Schulter. Um ihren Hals hängt ein kleines Schild, das ihre Eintrittsberechtigung zu dem Turnier ausweist. "Alles Gute zum Geburtstag an den wichtigsten Menschen in meinem Leben! Heute wäre meine Mutter 67 geworden. Wir feiern sie!", schrieb der ehemalige Profikicker zu dem Foto.

Schon vor Beginn der Staffel hatte Rúrik darüber gesprochen, was der Tod seiner Mutter auch für seine Teilnahme an der Tanzshow bedeute. Er sei sich sicher, dass sie ihm von oben zuschaue, wenn er vor den Punktrichtern über das Parkett fliegt. Die Fans dürfen gespannt sein, zu welchen weiteren Höchstleistungen ihn diese Unterstützung anspornen wird.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason in der dritten "Let's Dance"-Show 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat

Anzeige

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de