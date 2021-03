Sie spinnt Seemannsgarn für Sohnemann Ludwig! Aktuell befindet sich Cathy Hummels (33) wieder in Thailand, um die zweite Staffel von Kampf der Realitystars zu drehen – sie moderiert das beliebte Trash-Format. Die Frau von Mats Hummels (32) machte in der Vergangenheit immer wieder deutlich, dass es ihr wichtig sei, ihr eigenes Geld zu verdienen. Wegen der Dreharbeiten ist sie für ein paar Wochen von ihrem Sohnemann Ludwig getrennt. Jetzt verriet Cathy ihren Fans, wie sie ihrem Sohn die längere Abwesenheit erklärt.

"Für Ludwig arbeite ich momentan als Kapitän auf einem Schiff – er glaubt es! Er wünscht sich jeden Tag, dass ich viele Tiere fange. Krebse, Fische, Hasen, Mausis... Das mache ich natürlich auch und es gibt dann immer wieder spannende Seeräubergeschichten für ihn", schreibt Cathy in einem neuen Instagram-Beitrag, der sie in einer schönen Urlaubskulisse im Bikini zeigt. Die Moderatorin denkt sich die coolsten Storys aus und lässt Ludwig damit seine abenteuerlichen Fantasien weiterhin träumen.

Was vor allem die Zuschauer von "Kampf der Realitystars" spannend finden, ist die Frage, welche Promis in der zweiten Staffel am Start sein werden. Vor Kurzem sind Bilder aufgetaucht, die zeigen, dass die Das Sommerhaus der Stars-Konkurrenten Chris Broy und Andrej Mangold (34) dort aufeinandertreffen werden.

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels im August 2020

Instagram / cathyhummels Moderatorin Cathy Hummels

Instagram / dregold; Instagram / chris.stenz Collage: Andrej Mangold und Chris Broy

