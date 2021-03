Verhindert Bambis (Benjamin Heinrich, 36) übermäßiger Bier- und Süßigkeitenverzehr die Unter uns-Liebes-Reunion mit Sina (Valea Scalabrino, 30)? Eigentlich haben die ehemaligen Partner mit ihrer Beziehung abgeschlossen. Seit wenigen Wochen gelten die Eltern einer Tochter sogar ganz offiziell als geschieden. Doch offenbar ist die Flamme noch immer nicht ganz erloschen. Bambi gestand sich in der Donnerstagsfolge ein, dass er sich wieder in seine Ex verliebt hat. Jetzt kommen sich die beiden wieder näher – bis sich Bambis Darm auf unangenehme Weise meldet und er zur Toilette sprintet.

Der Kfz-Mechatroniker hat sich vor Kurzem beide Arme gebrochen und wird deshalb von Sina umsorgt. Beim gemeinsamen Fernsehabend lässt er sich von ihr mit allerlei Süßkram füttern und schlürft Bier. Kein Wunder, dass sein Bauch kurz darauf ein verdächtiges Grummeln von sich gibt. "Ich glaube, ich hab einfach ein bisschen zu viel Süßigkeiten gegessen", murmelt er vor sich hin. Kurz darauf tauschen Bambi und die Ärztin innige Blicke aus, kommen sich näher und scheinen tatsächlich zum lang ersehnten Kuss anzusetzen – bis der Bartträger plötzlich laut pupst und peinlich berührt in Richtung Badezimmer verschwindet. Wie diese Story weitergeht, dürfte noch spannend werden: Immerhin stecken Bambis Arme beide in dickem Gips.

Die Fans sind aber zumindest froh, dass sich ein Liebes-Comeback zwischen den beiden Figuren anbahnt. In einer Promiflash-Umfrage gaben fast 90 Prozent der Teilnehmer an, dass sie auf diese Wendung schon lange warten. Nur die übrigen zehn Prozent finden, dass die Geschichte auserzählt ist und haben keine Lust auf ein Pärchen-Revival.

TVNow/ Stefan Behrens Bambi (Benjamin Heinrich) und Sina (Valea Scalabrino) bei "Unter uns"

TVNOW / Stefan Behrens Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino in einer "Unter uns"-Szene

Instagram / valea_scalabrino_official Valea Scalabrino und Benjamin Heinrich

