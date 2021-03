Nach einer gefühlten Ewigkeit scheint das Sina-Bambi-Comeback zum Greifen nahe! Jahrelang waren Sina (Valea Scalabrino, 30) und Bambi (Benjamin Heinrich, 36) das absolute Traumpaar bei Unter uns. Dann der Schock: Weil sie ohne Bambis Wissen abgetrieben hatte, zerbrach die Liebe des Serienpaares. Für die Fans steht aber schon lange fest: Die zwei sollen unbedingt wieder zusammen kommen. Dieser Wunsch könnte jetzt tatsächlich in Erfüllung gehen. Das Ex-Paar nähert sich an und Bambi spricht schon wieder von "Liebe".

Nachdem sich der Autowerkstatt-Besitzer betrunken beide Arme bricht, ist er auf die Hilfe seiner Ex-Frau angewiesen. Als sie gemeinsam am Tisch sitzen und die Ärztin einen ziemlich intellektuellen Monolog hält, ist der Vater einer Tochter total hin und weg. Seine aufflammenden Gefühle möchte er aber nicht zulassen. Immerhin haben die beiden doch gerade erst die Scheidung hinter sich. "Hirschberger, nein, nein, nein. Nicht verknallen. Stopp, aus. Sitz! Platz Hirschberger. Fuck. Oh, man", lässt er die Zuschauer an seinen Gedanken teilhaben. Letztlich kann er dagegen aber nichts tun: "Sie ist so schlau. Ich liebe sie", gesteht er sich ein.

Schon vor einigen Wochen machte Saskia-Darstellerin Antonia Michalsky (30) im Gespräch mit Promiflash Hoffnungen auf eine Reunion der einstigen Turteltauben. "In der Schillerallee ist doch alles möglich. Da hängen sogar Fische in den Bäumen und Totgeglaubte kehren zurück", sagte sie und nahm Bezug auf unerwartete Serienhandlungen in der Vergangenheit. Weil ihre Figur Saksia die Schillerallee verlassen hat, ist Bambi ganz offiziell wieder Single und wäre frei für die neue alte Liebe. Auch zwischen Sina und Freund Luke (Jakob Graf, 38) kriselt es.

Anzeige

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino

Anzeige

TVNOW / Stefan Behrens Benjamin Heinrich und Valea Scalabrino in einer "Unter uns"-Szene

Anzeige

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Star Antonia Michalsky

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de