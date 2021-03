Bear Brown (33) gedenkt seines Vaters: Anfang des Jahres war mit Billy Brown, das Familienoberhaupt der Alaskan Bush People, gestorben. Sohn Bear teilte seine große Trauer damals mit den Fans des Reality-TV-Clans. Mit der Bewältigung des Verlusts verfährt er nun genauso: Denn zur Erinnerung an seinen Vater trägt er jetzt ein rührendes Schmuckstück – das er stolz seinen Followern präsentiert.

Auf Instagram postet Bear ein Bild, das ein schlichtes, schwarz lackiertes Kreuz zeigt. Darauf stehen mit weißer Schrift die Worte "My Dad My Hero My Angel". Angefertigt hatte das Schmuckstück offenbar Bears Freundin Raiven Adams: Unter dem Bild kommentiert sie: "Es freut mich, dass es dir gefällt, Baby! Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun."

Die Fans drücken unter dem Post ihr Mitgefühl aus: Mit vielen Herz- und Tränen-Emojis bekunden sie ihr Beileid für den Verlust. Auch unter Raivens Kommentar finden sich zahlreiche Nachrichten der Unterstützung.

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Browns Kette für seinen Vater

Instagram / heroofkirrkwell Die "Alaskan Bush People" an Thanksgiving 2018

Instagram / bearbrownthekingofextreme Bear Brown, Raiven Adams und ihr Sohn River

