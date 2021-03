Romina Palm (21) macht ein ehrliches Geständnis! Die Kölnerin kämpft derzeit bei Germany's next Topmodel darum, jede Woche von Heidi Klum (47) ein neues Foto für ihre Modelmappe zu ergattern. In den vergangenen Jahren hat die Influencerin es sich nicht gerade leicht gemacht: Sie ließ sich von den sozialen Medien stark beeinflussen und wollte unbedingt einem bestimmten Schönheitsideal nacheifern. Deshalb ließ sie sich auch regelmäßig die Lippen aufspritzen. Nun gesteht Romina, dass sie seit ihrer Teilnahme an GNTM mehr wiegt als zuvor! Ob ihr das wohl etwas ausmacht?

"Ich habe während meiner Zeit bei GNTM fünf Kilo zugenommen", offenbart die 21-Jährige jetzt in ihrem ersten YouTube-Video. Sie habe einfach Lust gehabt, mit den anderen Mädchen zu essen. Dabei habe sie allerdings vergessen, zum Ausgleich auch ein bisschen Sport zu treiben. "Man hat halt auch sehr viel Stress", rechtfertigt sich Romina. Zudem sei ihr Essverhalten vor Ort einfach anders gewesen und sie habe mehr Mahlzeiten als sonst zu sich genommen. Die Zunahme mache ihr aber nichts aus: "Ich finde es überhaupt nicht schlimm!"

Auch privat läuft es bei der 21-Jährigen rund: Seit über einem Jahr ist sie nun schon in einer Beziehung mit dem Eventmanager Stefano Zarrella. Das Paar wohnt bereits zusammen und hat sogar schon einen gemeinsamen Hund. Doch damit nicht genug: Wie die Kölnerin in der Vergangenheit mehrfach betonte, warte sie bereits auf einen Heiratsantrag.

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, bekannt aus "Germany's next Topmodel"

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im März 2021

