Die Deutschland sucht den Superstar-Fans sind geteilter Meinung: Am Samstag Abend flimmerte die erste Liveshow der diesjährigen Staffel über die Bildschirme – ohne das Jury-Urgestein Dieter Bohlen (67)! Dessen markige Sprüche hatten das Castingformat über Jahre geprägt und fehlen vielen jetzt. Auch wenn die Moderationslegende Thomas Gottschalk (70) vom Publikum als Vertretung zahlreiche gute Kritiken bekam, war die Jury den Ex-Kandidaten Kilian Imwinkelried, Katharina Eisenblut und Lucas Lehnert zu zahm: Sie vermissten einen, der auch mal Klartext redet.

In einem Livestream auf Instagram unterhielten sich die drei während der Livesendung über ihre ehemaligen Mitstreiter, die auf der Bühne um den Finaleinzug kämpften. Katharina störte, dass die Jury in ihrem Feedback zu positiv sei und ihr ein Dieter mit seinen klaren Worten fehle: "Wenn er etwas gut fand, hat er das gesagt, und wenn er etwas nicht gut fand, hat er das auch gesagt. Und jetzt hier, das ist alles 'gut'" Auch Kilian war der Meinung, dass der Poptitan in der Show gefehlt habe und Lucas erklärte, dass man auch guten Sängern nach einer schlechten Leistung die Wahrheit sagen müsse: "Die Jurykritik gerade, das ist alles Weichwascherei."

Auf Twitter mischten sich während der Sendung lobende und kritische Stimmen: "Also der Gottschalk steht für das langweiligste Halbfinale ever. Ich will Dieter zurück", schrieb ein User. Andere waren jedoch ganz angetan davon, wie der spontane Ersatz sich neben Maite Kelly (41) und Mike Singer (21) in der Jury schlug.

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Kandidatinnen Katharina Eisenblut, Pia-Sophie Remmel und Michelle Patz

Anzeige

DSDS, RTL Kilian Imwinkelried, DSDS-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Maite Kelly, Thomas Gottschalk und Mike Singer im DSDS-Halbfinale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de