Fans sehen bereits die nächste Mega-Kollaboration in den Startlöchern stehen! Lange Zeit waren Katy Perry (36) und Taylor Swift (31) zerstritten. Doch vor etwa zwei Jahren begruben die beiden ihr Kriegsbeil ein für alle Mal – die Verlobte von Orlando Bloom (44) hatte sogar einen Gastauftritt im Videoclip zu TayTays Song "You Need To Calm Down". Doch nun kündigt sich wohl eine kleine Sensation an: Katy warf in den Raum, mit Taylor vielleicht mal eine Single aufnehmen zu wollen!

Um genauer zu sein, stellte sie ihren Co-Juroren von American Idol in einer aktuellen Episode der US-amerikanischen Castingshow eine ziemlich schwammige Frage, die genau darauf abzielen könnte. "Könnt ihr euch vorstellen, wenn Taylor und ich zusammenarbeiten würde, was wir erreichen könnten?", warf die 36-Jährige beinahe aus dem Nichts in die Runde. Fans witterten da sofort ein neues Power-Duo. "Ich würde total gerne ein Duett von Taylor Swift und Katy Perry sehen", schrieb unter anderem ein Twitter-User.

Passen könnte diese Kollaboration. Immerhin werkelt Taylor aktuell an Neuauflagen ihrer ersten sechs Alben. Wie Hollywood Life berichtet, soll die Musikerin auch an einer neuen Version ihres Hits "Bad Blood" aus dem Album "1989" arbeiten, der angeblich vom Streit mit Katy handelt. Gut möglich, dass die zwei für diesen Song zusammen kommen.

Getty Images Katy Perry und Taylor Swift im Januar 2010

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Getty Images Russell Brand, Taylor Swift und Katy Perry im Januar 2010 in Beverly Hills

