Welchem The Biggest Loser-Teilnehmer drücken heute Abend die meisten Zuschauer die Daumen? In wenigen Minuten ist es endlich so weit: Sonja, Ole, Luca und Gianluca kämpfen im großen Finale der beliebten Abnehmshow um die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro – und, noch viel wichtiger, um einen gesünderen Lebensstil. Doch welcher "The Biggest Loser"-Kandidat ist der absolute Favorit unter den Fans? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt – und das ist das Ergebnis!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage (Stand: 29.03.2021 – 18:15 Uhr) hat sich ein ganz klarer Zuschauerliebling herauskristallisiert: Von insgesamt 898 Stimmen konnte sich Ole sage und schreibe 497 sichern. Somit belegt der sympathische Bartträger mit 55,3 Prozent aller Stimmen und einem deutlichen Vorsprung den ersten Platz des Rankings. Oles Konkurrent Gianluca landet mit 225 Votes und somit 25,1 Prozent auf dem zweiten Platz.

Das Schlusslicht bilden somit Luca und Sonja. Der Friseur konnte insgesamt 128 aller Umfrageteilnehmer – also 14,3 Prozent des Gesamtergebnisses – auf seine Seite bringen und landet damit auf Platz drei. Die Tätowiererin schafft es mit 48 Stimmen und 5,3 Prozent nur auf den vierten Platz.

"The Biggest Loser" – das große Finale am Montag, 29. März 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1.

Ole, "The Biggest Loser"-Kandidat 2021

Gianluca und Benny bei "The Biggest Loser"

Sonja bei "The Biggest Loser"

