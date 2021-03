Wow, bei diesen Schnappschüssen müssen garantiert selbst eingefleischte Royal-Fans zweimal hinschauen! Aktuell steht Kristen Stewart (30) für den Film "Spencer" vor der Kamera – und dabei schlüpft sie in die Rolle von Prinzessin Diana (✝36). Erste Fotos von den Dreharbeiten hatten die Community bereits in Schnappatmung versetzt, denn die Twilight-Darstellerin sieht Lady Di am Set des Streifens zum Verwechseln ähnlich. Jetzt gibt es weitere Bilder vom "Spencer"-Dreh – und auf diesen düst Kristen als Diana in einem coolen Cabrio durch die Gegend!

Aktuelle Paparazzi-Aufnahmen, die Ende März in der britischen Grafschaft Norfolk entstanden sind, zeigen Kristen jetzt erneut in ihrer Rolle als Mutter von Prinz William (38) und Prinz Harry (36). Auf den Pics sitzt die US-amerikanische Schauspielerin in einem superlässigen Look am Steuer eines Porsche-Carrera-Oldtimers: Dabei erinnert nicht nur die voluminöse Föhnfrisur, sondern auch das coole Vintage-Outfit an den Stil von Lady Di.

Kristen ist nicht die einzige Schauspielerin, die jüngst in die Rolle der einstigen Prinzessin von Wales schlüpfte: Auch die Britin Emma Corrin hatte sich für die Dreharbeiten der vierten The Crown-Staffel in Diana verwandelt. Sie hatte die Stilikone in insgesamt zehn Folgen des Netflix-Hits verkörpert. In Staffel fünf wird die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki die Rolle übernehmen.

Kristen Stewart am Set des Films "Spencer", 2021

Prinzessin Diana und Prinz Harry im Jahr 1984

Emma Corrin als Prinzessin Diana in der vierten Staffel von "The Crown"

