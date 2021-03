Das Ende ihrer Beziehung mit Max Ehrich (29) kam für Demi Lovato (28) einer Offenbarung gleich. Nach einer kurzen Romanze einschließlich Kniefall löste die Sängerin im September des vergangenen Jahres die Verlobung mit dem Schauspieler auf. Nach der Trennung gab Demi an, queer zu sein, ihre Sexualität aber noch nicht genauer definieren zu wollen. Genau dies hat die US-Amerikanerin mittlerweile getan: In einem Interview bezeichnete sich Demi als pansexuell.

In dem Podcast The Joe Rogan Experience sprach die 28-Jährige zunächst über ihren Kinderwunsch. "Jetzt gerade möchte ich auf jeden Fall Kinder adoptieren", verriet sie. Da sie nicht wisse, ob sie letzten Endes mit einem Mann zusammen sein werde, könne sie sich derzeit nicht vorstellen, selbst schwanger zu werden. "Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin [sexuell] gerade so fluid, und der Grund dafür ist, dass ich so lange so verschlossen war", führte Demi daraufhin aus. Auf die Nachfrage von Podcast-Host Joe Rogan (53), ob sie denn pansexuell sei, antwortete sie schließlich: "Ja, pansexuell. Ich mag alles, wirklich."

Im Interview mit Entertainment Weekly erklärte Demi, dass sie es "vollkommen annehme", queer zu sein. "Ich bin zu homosexuell, um momentan einen Mann zu heiraten", erläuterte sie die Auflösung der Verlobung mit Max. Sie wisse nicht, ob sich das in zehn Jahren oder womöglich sogar nie ändere – aber sie liebe es, sich selbst zu akzeptieren.

Getty Images Demi Lovato bei der Premiere ihrer Doku "Dancing with the Devil" 2021

Getty Images Demi Lovato bei einem Event in NYC im Dezember 2015

Getty Images Demi Lovato bei der Premiere ihrer Doku "Dancing with the Devil" 2021

