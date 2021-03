Bethenny Frankels (50) Klunker kann sich definitiv sehen lassen! Nach einer Achterbahn der Gefühle samt zwischenzeitlicher Trennung machten vor wenigen Tagen dann besonders erfreuliche Neuigkeiten die Runde: Die The Real Housewives of New York City-Darstellerin und ihr Partner Paul Bernon sind wieder vereint und sogar verlobt. Als Beweis trägt Bethenny seitdem einen funkelnden Ring an ihrem Finger – und der hat es preislich auf jeden Fall in sich!

Die britische Zeitung Daily Mail hat Bethennys neuestes Accessoire mal etwas genauer unter die Lupe genommen und festgestellt: Der Ring der Schauspielerin hat einen Wert von sage und schreibe rund drei Millionen US-Dollar – das sind umgerechnet knappe 2,6 Millionen Euro. Zudem ist das teure Schmuckstück mit einem Klunker über 20 Karat versehen – ob der Ehering das überhaupt noch toppen kann?

Wann Bethenny und ihr Liebster vor den Traualtar treten wollen, ist bisher noch nicht bekannt. Für die 50-Jährige ist es allerdings nicht das erste Mal – sie hat bereits schon zwei Ehen hinter sich. Erst vor wenigen Wochen wurde die Scheidung von ihrem zweiten Gatten Jason Hoppy, dem Bethenny 2010 das Jawort gab, vollzogen.

MEGA Bethenny Frankels Verlobungsring

MEGA Bethenny Frankel mit ihrem Verlobungsring

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel mit ihrem Verlobten

