Ein eindeutiges Ergebnis! In der vergangenen Wochen schockte Love Island-Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) die Zuschauer mit einer traurigen Nachricht: Ab der kommenden Staffel wird die gebürtige Brasilianerin nicht mehr durch die Paarungszeremonien der Kuppelshow führen. Sie möchte in Zukunft nicht mehr so lange von ihrer Familie getrennt sein. Wer in ihre Fußstapfen tritt, ist bisher noch nicht bekannt. Die Fans haben aber jetzt schon eine Favoritin: Sie wünschen sich Sophia Thomalla (31) als neues "Love Island"-Gesicht.

Nach Jana Inas Abschied werden unter anderem Sophia, Let's Dance-Star Lola Weippert (25) und Cathy Hummels (33) als mögliche Nachfolgerinnen gehandelt. Obwohl Letztere in der vergangenen Staffel schon einmal kurzfristig als Vertretung eingesprungen war, sind sich die Fans einig, dass Are You The One?-Moderatorin Sophia besser zu dem Format passt. In einer Promiflash-Umfrage stimmten ganze 59,3 Prozent der über 8.500 Teilnehmer (Stand: Mittwoch, 31.03.2021, 9:00 Uhr) dafür, dass die Berlinerin eine gute Wahl wäre. Lola belegt mit immerhin 31 Prozent den zweiten Platz, während die Frau von Mats Hummels (32) mit 9,7 Prozent der Stimmen hinten liegt.

Offenbar punktet Sophia bei den Zuschauern vor allem mit ihrer kessen Art, die sie schon bei dem TVNow-Format "Are You The One?" unter Beweis gestellt hat. Mit provokanten Äußerungen lockte sie die Kandidaten dort immer wieder aus der Reserve. "Definitiv Sophia! Allein schon bei 'Are You The One?' war sie krass", schwärmt ein User auf Instagram unter einem Promiflash-Beitrag.

TVNOW Sophia Thomalla, Moderatorin

RTL2 Cathy Hummels bei "Love Island"

TVNOW Sophia Thomalla und Vanessa Martinez im "Are You The One?"-Finale

