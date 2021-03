Eine Mama freut sich für die andere! Rebecca Mir (29) kehrt an den Ort zurück, an dem ihre Karriere damals begann: ans Set von Germany's next Topmodel. Bereits zum dritten Mal darf sie neben Heidi Klum (47) in der Jury Platz nehmen und die Nachwuchsmodels bewerten. Und bevor es für die schwangere Beauty in die Babypause geht, können ihre Fans noch mal einen Blick auf ihre runde Körpermitte erhaschen. Apropos Babybauch: Wie hat Vierfach-Mama Heidi eigentlich auf Rebeccas Schwangerschaft reagiert?

"Heidi hat sich wahnsinnig für uns gefreut", verriet die werdende Mutter nun gegenüber Bild. Die zwei hätten sich auch allgemein über das Thema Kinder unterhalten. "Wir haben tatsächlich aber generell über Kids gesprochen. Ich finde toll, dass sie ihre Kinder immer an ihrer Seite hat", lobte Rebecca die 47-Jährige im weiteren Gespräch mit der Zeitung. Die gemeinsame Zeit am Drehort mit ihrer damaligen Mentorin genieße sie außerdem sehr.

"Es macht so viel Freude mit den Kandidatinnen und ich lache wahnsinnig viel mit Heidi. Zudem ist es auch immer ein Flashback in meine eigene Zeit bei GNTM", erzählte die 29-Jährige im Interview. Die zwei scheinen sich super zu verstehen! Freut ihr euch auf die GNTM-Folge mit Rebecca am Donnerstag? Stimmt unten ab!

Anzeige

ActionPress Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

Anzeige

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de