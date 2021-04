Melody Haase (27) macht ihrem Nachnamen alle Ehre! Die TV-Bekanntheit gönnte sich vor ein paar Wochen bereits ihre dritte operative Po-Vergrößerung. Dafür ließ sie sich Fett an unliebsamen Stellen absaugen und dieses anschließend in ihre vier Buchstaben spritzen. Seit sie sich von dem Eingriff wieder erholt hat, setzt die 27-Jährige ihre neuen Kurven auf Social Media lasziv in Szene. Für die Oster-Feierlichkeiten schmiss sich die Promi-Vernascherin nun für die Eiersuche in ein besonders heißes Outfit.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die #CoupleChallenge-Gewinnerin gleich vier Aufnahmen ihres diesjährigen Oster-Looks. Dieser besteht aus einem äußerst knappen schwarzen Body, einer Strumpfhose, die mit Melodys XXL-Hintern zu kämpfen hat, einer Fliege und den Signature-Hasen-Ohren. "Komm, ich zeig dir mal 'nen richtigen Hasen", schrieb die Berlinerin in ihrem Beitrag. Ihre Follower sind bei diesem Anblick ganz aus dem Häuschen und überschütten die Beauty in der Kommentarspalte mit Flammen-Emojis.

In Deutschland hat Melo aber heiße Bunny-Konkurrenz! Die Are You The One?-Moderatorin Sophia Thomalla (31) hatte sich ebenfalls in ein sexy Hasen-Outfit geworfen! Ihr figurbetontes Ensemble bestand zu einem Teil sogar aus Latex.

Anzeige

Instagram / melodyraabbit TV-Star Melody Haase

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase an Ostern 2021

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de