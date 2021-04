Da hat sie ihren Fans etwas Heißes ins Osternest gelegt! Sophia Thomalla (31) verzückt ihre Anhänger immer wieder mit tiefen Einblicken und freizügigen Outfits – und das kommt offenbar gut an! In der großen Promiflash-Umfrage würde eine Mehrheit die Berlinerin am liebsten als neue Moderatorin des Flirtformats Love Island sehen. Um ihren Followern die Feiertage zu versüßen, meldete sie sich jetzt als sexy Latex-Häschen.

Auf Instagram teilte Sophia jetzt nämlich ein Bild, das sie im Bunny-Look zeigt: Darauf kombiniert die einen hautengen schwarzen Latexbody mit passenden langen Handschuhen und einer Hasenmaske. An Baustellenschutt erinnernder Beton und Stahl im Hintergrund runden das wilde Szenario ab. Unter das Bild schrieb die 31-Jährige ihren Fans einen kleinen Ostergruß.

Ihre Follower reagierten überschwänglich auf den Post: "I love it, so mag ich Osterhasen!", kommentierte eine Userin. Zahlreiche andere pflichteten ihr mit einer Flut an Flammen- und Herz-Emojis bei. Binnen zwei Stunden erhielt das Foto über 40.000 Likes.

TVNOW Sophia Thomalla und Vanessa Martinez im "Are You The One?"-Finale

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla

Instagram / sophiathomalla Schauspielerin Sophia Thomalla

