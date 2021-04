Katie Holmes (42) scheint mit sich im Reinen zu sein. An der Seite des Gastronomen Emilio Vitolo hat die Schauspielerin nun wohl endlich ihr Liebesglück gefunden – und mit ihrer 14-jährigen Tochter Suri (14) gibt die Ex von Tom Cruise (58) jederzeit ein stilsicheres Power-Duo ab. Selbst die Zeit scheint dem Filmstar nichts anhaben zu können: Katie sieht dem Alterungsprozess nämlich gelassen entgegen, wie sie nun verriet.

Im Interview mit People sprach die 42-Jährige über ihr fortschreitendes Alter. Dabei offenbarte sie auch, dass sie davor keine Angst habe. "Ich nehme mein Alter mit Dankbarkeit an und mache mir keine Sorgen, wenn ich kein Make-up trage", betonte Katie. Ihre Freude komme ohnehin von innen heraus. Um sich in ihrer Haut wohl zu fühlen, kümmere sie sich aber auch intensiv um ihren Körper. "Ich trinke eine Menge Wasser, esse viel Gemüse und halte meine Haut so sauber wie möglich", berichtete der "Dawon's Creek"-Star über seine Beauty-Geheimnisse.

Wenn sie aber doch zum Make-up-Pinsel greife, wisse Katie immer, wem sie ihr Schminktalent zu verdanken hat. Die Filmproduzentin wuchs als das Jüngstes von vier Kindern auf. Ihre zwei großen Schwestern hätten ihr beigebracht, wie man Make-up richtig trägt, erklärte sie im Interview. Auch dafür sei sie bis heute dankbar.

Anzeige

ActionPress Katie Holmes mit ihrer Tochter Suri in New York

Anzeige

Instagram / katieholmes Katie Holmes und ihre beiden Schwestern, 1995

Anzeige

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de