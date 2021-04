Naht nun doch noch eine Versöhnung? Aufmerksamen Germany's next Topmodel-Zuschauern dürfte nicht entgangen sein, dass sich Soulin Omar und Linda Braunberger (20) nicht besonders gut verstehen. Während der Sendung waren die beiden Kandidatinnen einmal lautstark aneinandergeraten, danach ließ Linda in den Interviews immer wieder bissige Kommentare in Richtung ihrer Kontrahentin fallen. Nachdem die Brünette die Show in der vergangenen Woche freiwillig verlassen hatte, gibt sie jetzt allerdings gegenüber Promiflash preis: Sie hat vor, sich zu entschuldigen!

"Ich hab da jetzt kein direktes Bedürfnis zu, aber sollte ich Soulin irgendwo sehen und die Gelegenheit ergibt sich, werde ich mich auf jeden Fall für manche Dinge entschuldigen", räumt die Zahnarzthelferin im Promiflash-Interview ein. Sie betont jedoch erneut, dass Soulin und sie niemals Freunde werden könnten. "Aber keine Frage, sie ist ein toller Mensch", schlägt Linda trotz allem ungewohnt versöhnliche Töne an.

Die beiden GNTM-Kandidatinnen hätten zwar schon einmal die Gelegenheit gehabt, sich auszusprechen, es sei aber noch nicht dazu gekommen, meint Linda. Sie hätten lediglich einmal nach einer Episode miteinander kommuniziert – dabei sei es aber nicht um ihre Auseinandersetzungen in der Show gegangen.

Instagram / itssoulin Soulin Omar, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Instagram / lindaviolet Model Linda Braunberger

Instagram / itssoulin Soulin Omar, 2020

