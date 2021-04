Wie war die Quarantäne für Elena Miras (28) und ihre Tochter Aylen? Der Realitystar ist Teil der zweiten Staffel des TV-Formats Promis unter Palmen. Vor Drehbeginn musste sie sich insgesamt sechs Wochen in Quarantäne begeben. Doch sie war in dieser Zeit nicht allein. Die Beauty nahm kurzerhand ihre Mutter und auch ihren Nachwuchs, die kleine Aylen für drei Wochen mit. Im Promiflash-Interview erzählte Elena nun, wie die gemeinsame Isolierung abgelaufen ist.

"Die Tage gingen so langsam um und es war so langweilig. [...] Dann wird man am Ende auch nervös, wie wird es sein, wird man sich mit allen verstehen", offenbarte die Influencerin ihren Gemütszustand während der Quarantäne gegenüber Promiflash. Anscheinend habe sie sich viele Gedanken um die Show gemacht. Jedoch sei es für ihr kleines Mädchen alles andere als langweilig gewesen. "Zum Glück hatte Aylen Spaß. [...]. Sie war richtig gut unterhalten, die hat geplanscht", erklärte Elena und schien froh zu sein, dass wenigstens ihre Tochter die Zeit genießen konnte.

Warum hat Elena ihr Töchterchen eigentlich mitgenommen? "Ich will nicht, dass meine Tochter sechs Wochen von mir getrennt ist. Das würde ich gar nicht aushalten. Mit drei Wochen kann ich noch leben, auch wenn es sehr schwerfällt", gestand sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Tatsächlich hätte sie das TV-Projekt sogar abgelehnt, wenn das nicht möglich gewesen wäre.

SAT.1 Elena Miras, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

