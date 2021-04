Calvin Kleinen kann sich einfach nicht entscheiden! Heute Abend wurde endlich die Auftaktfolge der zweiten Promis unter Palmen-Staffel ausgestrahlt – und die hatte es gehörig in sich! Schon vorab war durchgesickert, dass der Temptation Island-Star vor seiner Teilnahme an der Sat.1-Realityshow mit seiner Kollegin Emmy Russ (21) in der Kiste gelandet war. Doch offenbar hatte der Casanova nicht vor, die Liaison unter Palmen fortzuführen. Stattdessen warf Calvin ein Auge auf Elena Miras (28) – sehr zum Ärger der Beauty & The Nerd-Blondine!

Zunächst freute sich Emmy noch, als sie in der Villa auf ihren Lustknaben traf. Sie wollte ihren Herzbuben sogar dazu überreden, mit ihr in einem Bett zu schlafen. Doch Calvin ließ sich nicht direkt festnageln – aus einem ganz bestimmten Grund, wie er Kumpel Henrik Stoltenberg kurz darauf steckte: "Ich mag Elena voll. Ihr Body ist heiß." Sollte es Calvin wirklich versuchen wollen, bei der eigentlich vergebenen Elena zu landen, dürfe er aber nicht mit Emmy in einem Bett schlafen, machte Henrik deutlich. Und das erfuhr auch die Ex-Promi Big Brother-Kandidatin bei der Besprechung der Schlummerkonstellationen: "Wie peinlich ist das? Am Anfang meinst du die ganze Zeit ja, und jetzt heißt es auf einmal nein?", meckerte Emmy Calvin an.

Gelöst hatte sich die Situation allerdings bis zur Schlafenszeit nicht. Denn auf einmal wollte Calvin doch tatsächlich mit Elena im Doppelbett nächtigen, wie er der Schweizerin im Sprechzimmer höchstpersönlich mitteilte: "Ich wollte ja eigentlich mit dir schlafen – Elena Miras, Traumfrau!" Völlig aufgelöst stürmte Emmy mit Busenfreundin Katy Bähm (27) daraufhin an die frische Luft: "Ich bin am Ausrasten. Weißt du, wie dumm ich mir vorkomme? Peinlich, dass so eine schöne Frau wie ich irgendeinem Typen hinterhergerannt ist", erklärte sie enttäuscht. Doch oh Wunder: In der Nacht schlüpfte Calvin doch wieder zu seiner Ex-Affäre unter der Decke.

Emmy Russ

Calvin Kleinen

Emmy Russ

