Jessica Schröders (26) Babykugel kann sich mittlerweile wirklich sehen lassen! Die einstige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Niklas (32) stehen kurz davor, ein neues Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Aufgeregter könnten die Eltern in spe also wohl nicht sein. Inzwischen schreitet die Schwangerschaft der Blondine immer weiter voran – und dementsprechend ist auch Jessis gewölbte Körpermitte nicht mehr zu übersehen!

Auf Instagram teilte die werdende Mama einen neuen Schnappschuss, auf dem sie bis über beide Ohren strahlt und ihren Babybauch in einem lässigen, bauchfreien Look gekonnt in Szene setzt – und der wächst und wächst, so wie es aussieht. Gleichzeitig nutzte die Influencerin die Gelegenheit, um ihrem ungeborenen Nachwuchs direkt eine kleine Liebeserklärung zu machen. "Du hast jetzt schon unsere Herzen erobert", schrieb die überglückliche Jessi zu der Aufnahme.

Die Community der 26-Jährigen war natürlich hin und weg von diesem wunderschönen Babybauch-Update und spekulierte darüber, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird – Jessi hatte vorher dazu aufgerufen. "Da man es so offensichtlich gesehen hat, denke ich: einen Jungen", tippte eine Instagram-Nutzerin.

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Jessica und Niklas Schröder im Juni 2019

Anzeige

Instagram / jessicooper Jessica Schröder, Influencerin

Anzeige

Instagram / nik_schroeder Niklas und Jessica Schröder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de