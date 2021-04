Neuer Look für Jessica Paszka (30)? Für die ehemalige Bachelorette wird es langsam richtig ernst. Sie ist hochschwanger und hat das Gefühl, dass sich ihr Baby womöglich schon bald auf den Weg machen wird. Bevor es so weit ist, stand für die werdende Mutter jetzt aber noch ein wichtiger Termin beim Friseur an. Ihre Extensions sind längst rausgewachsen und mussten entfernt werden. Doch wirklich happy ist die Schwangere mit dem Endergebnis nicht...

In ihrer Instagram-Story präsentiert Jessi ihre natürliche Haartracht – allerdings wirkt sie dabei etwas geknickt. "Ich fühle diese Frisur null. Ich und kurze Haare, das wird es nicht geben", bringt sie ihre Community auf den neuesten Stand. Während es am Tag zuvor noch so klang, als wolle die Reality-TV-Bekanntheit für einen längeren Zeitraum auf ihre Haarverlängerung verzichten, macht sie nun klar, dass sie sich in den kommenden Tagen wahrscheinlich wieder Extensions einsetzen lassen wird. "Ich kann so nicht rumlaufen. Ich mag es einfach nicht", lautet ihr endgültiges Fazit.

Bereits 2018 hatte Jessi eine Typveränderung gewagt und sich im Netz mit einem coolen Long Bob gezeigt. Schon damals war dieser Style nicht von Dauer gewesen – denn kurz darauf hatte sie sich wieder für ihre voluminöse lange Mähne entschieden. Welcher Look gefällt euch an der 30-Jährigen besser? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab!

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza

