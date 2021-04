Sie gehen von nun an getrennte Wege! Im Oktober 2019 überraschte Heiko Lochmann (21) seine Community mit einer süßen Neuigkeit: Der Zwillingsbruder von Roman (21) und erfolgreiche Musiker war da bereits seit einiger Zeit vergeben. Die Glückliche an seiner Seite heiße Steffi, gab er bekannt – doch dieses Traumpaar ist nun wieder Geschichte, wie Heiko jetzt seinen Fans verrät: Er und Steffi sind kein Pärchen mehr!

Das offenbart der 21-Jährige seinen Fans nun in einer Instagram-Fragerunde. Auf die Nachfrage, ob er und seine Liebste noch zusammen seien, hat der YouTuber kurz und knapp mit einem "Nö" geantwortet. Bereits vor zwei Tagen hatte der ehemalige Teenieschwarm angedeutet, dass es liebestechnisch nicht mehr rosig bei ihm aussehe. "Ich durfte erfahren, was Liebe bedeutet und was sie mit einem machen kann. Wie schön sie ist. Erfahrungen für die Ewigkeit. Dinge ändern sich, aber das Leben ist aktuell schön. Freue mich auf mein neues Leben", schrieb er ziemlich emotional.

Noch im Sommer vergangenen Jahres hatte Heiko von seiner Liebe zu Steffi geschwärmt und erzählt, wie befreiend für ihn das Beziehungs-Outing gewesen sei. "Es ist ein sehr befreiendes Gefühl, dass ein jahrelanges Versteckspiel aufgehört hat. Das fühlt sich sehr, sehr gut an", hatte er gegenüber RTL verraten.

Anzeige

Instagram / heikolochmann YouTube-Star Heiko Lochmann und seine Freundin

Anzeige

HUSH_HYPE HE/RO, Heiko und Roman Lochmann

Anzeige

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann in Darmstadt im Februar 2020

Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Heiko nicht mehr mit Steffi zusammen ist? Ja, und wie! Nein, nicht wirklich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de