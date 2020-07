Heiko Lochmann (21), der mit seinem Zwillingsbruder Roman Lochmann (21) durch den gemeinsamen YouTube-Kanal Die Lochis bekannt wurde, hielt lange Zeit unter Verschluss, dass er in einer festen Beziehung ist. Erst letzten November enthüllte er, dass er seit bereits drei Jahren glücklich verliebt in seine Freundin Steffi ist. Nun berichtet der Webstar, wie es sich für ihn angefühlt hat, es endlich offiziell zu machen, dass er kein Single mehr ist.

Gegenüber RTL hat Heiko betont, wie froh er sei, dass seine Beziehung endlich öffentlich ist. "Es ist ein sehr befreiendes Gefühl, dass ein jahrelanges Versteckspiel aufgehört hat. Das fühlt sich sehr, sehr gut an", gibt der 21-Jährige zu. Warum genau der "Bruder vor Luder"-Star so lange nicht zugegeben hatte, dass er an seine Steffi vergeben ist, verrät er jedoch nicht. Er erklärt lediglich, dass es sich mit dem Ende seiner Band Die Lochis richtig angefühlt habe, diesen Schritt zu gehen.

Sein Bruder Roman hingegen sucht noch nach einer Partnerin. Wie er nun mitgeteilt hat, war er bei seiner Liebessuche auch auf Dating-Apps unterwegs. "Ich hatte schon ein paar Mal Tinder", gesteht der Musiker. Jedoch wurde er dabei immer wieder gesperrt, weil sein Account als Fake eingestuft wurde.

Heiko Lochmann und seine Freundin

Heiko und Roman Lochmann auf einer Wohltätigkeitsgala in München im November 2019

Roman Lochmann in Darmstadt im Februar 2020

