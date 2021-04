Stand die Beziehung von Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) von Anfang an unter keinem guten Stern? In den vergangenen Wochen hatten immer wieder Gerüchte die Runde gemacht, die Sängerin und der ehemalige Baseballspieler hätten sich getrennt. Und tatsächlich: J.Lo und A-Rod gaben jetzt bekannt, dass sie ihre Verlobung lösen werden – sie würden sich als Freunde besser verstehen. War dieses Ende womöglich sogar absehbar? Immerhin galt A-Rod vor J.Lo als ziemlicher Frauenheld.

Seine bekannteste Affäre ist wohl die mit Madonna (62). Seine damalige Ehefrau Cynthia ließ sich 2008 deshalb sogar von Alex scheiden und behauptete, die "Like a Virgin"-Interpretin habe ihrem Ex-Partner einer Gehirnwäsche unterzogen. Auch danach holte sich der einstige Profisportler immer wieder bekannte Frauen an seine Seite. So datete er beispielsweise einige Monate Kate Hudson (41), bis sie sich 2009 trennten. Die Schauspielerin sei ziemlich wütend geworden, weil der 45-Jährige sich auch mit Cameron Diaz (48) traf.

Und Cameron wurde dann die nächste Promi-Dame auf seiner Verflossenen-Liste: Fast ein Jahr lang ging der zweifache Vater mit der blonden "3 Engel für Charlie"-Darstellerin durchs Leben. Diese Beziehung ging allerdings nicht wegen einer anderen Frau in die Brüche, die Karrieren der beiden machten es ihnen einfach unmöglich, genügend Zeit miteinander zu verbringen. Weitere VIP-Romanzen soll A-Rod mit Hollywood-Star Demi Moore (58), der Promi-Fitnesstrainerin Ella Magers, Real Housewives of New York City-Schauspielerin Bethenny Frankel (50) und einer beeindruckenden Anzahl von Models gehabt haben.

