Emmy Russ (21) hat Großes vor! Die Blondine konnte in der Vergangenheit schon einige Reality-TV-Erfahrungen sammeln: Die Influencerin hat nicht nur an Beauty & The Nerd und Promi Big Brother teilgenommen, sondern ist aktuell auch neben Henrik Stoltenberg, Elena Miras (28) und Co. in der beliebten Realityshow Promis unter Palmen zu sehen. Im Promiflash-Interview spricht sie jetzt über ihre weiteren Pläne: Emmy möchte gemeinsam mit ihrem Partner Udo Bönstrup (27) in eine TV-Show!

"Ich kann mir vorstellen, mit meinem Partner, also Udo, in eine Sendung zu gehen", verkündet Emmy gegenüber Promiflash und vermutet: "Ich glaube, das wollen die Leute auch sehen." Immerhin seien das Reality-TV-Sternchen und der YouTuber eine "explosive Mischung". Doch ein konkretes Projekt ist bei den beiden offenbar noch nicht am Start – Emmy erklärt: "Die Zeit wird es zeigen, aber vorstellen können wir uns das."

Dabei hält das Paar seine Beziehung doch eigentlich weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus – oder etwa nicht? "Ich gehe mit meiner Privatsphäre lockerer um", sagt Emmy und spricht dann über ihren Partner: "Udo ist da ein bisschen zurückhaltender, aber ich hoffe, dass sich das mit der Zeit noch ändern wird. Ich würde gerne mit einer glücklichen Beziehung angeben!"

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Influencerin

privat Emmy Russ und Udo Bönstrup

Instagram / udo Udo Bönstrup, YouTuber

