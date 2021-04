Welche Germany's next Topmodel-Kandidatinnen sollen in die nächste Runde kommen? Am heutigen Abend steht für Heidi Klums (47) "Meeedchen" der nächste Meilenstein an – es geht um den Einzug in die Top Ten. Von den mittlerweile elf verbliebenen Teilnehmerinnen muss also ein Girl definitiv noch seine Koffer packen und die Show verlassen. Eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt, welche Girls weiterhin im Rennen bleiben sollen!

An oberster Stelle des Promiflash-Rankings steht Romina Palm (21). Von den insgesamt 767 Teilnehmern der Umfrage (Stand: 15. April, 15:45 Uhr) sehen 240 ganz klar die rothaarige Schönheit in der nächsten Runde. Gefolgt von Soulin Omar, Dascha Carriero (20) und Alex Mariah, die der Reihe nach die Plätze zwei, drei und vier belegen. Ob sie damit bereits die absoluten Lieblinge der Zuschauer sind? Die Differenz zum fünften Platz ist jedenfalls groß – so erhielt Kandidatin Ana Martinović mit 44 Stimmen nur 5,7 Prozent der Gesamt-Votes.

Das Schlusslicht der Umfrage bildet Larissa Onac. Mit gerade mal zwei Stimmen (0,3 Prozent) aller Votes scheinen die Zuschauer bei ihrem Einzug in die Top Ten wohl noch Zweifel zu haben. Dabei spielt aber auch die wöchentliche Leistung sowohl im Shooting als auch beim Walk eine große Rolle. Letztendlich entscheidet aber Modelmama Heidi selbst, welche Girls sie mitnimmt und wer nach Hause fährt.

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Kandidatin bei GNTM 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Instagram / larissa.gntm.2021.official Larissa Onac, GNTM-Kandidatin

