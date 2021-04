Die Königsfamilie erinnert sich mit diesen schönen Posts an Prinz Philip (✝99). Der Ehemann der Queen (94) ist in der vergangenen Woche verstorben. Seither haben die Royals dem Prinzgemahl bereits einige rührende Zeilen im Netz gewidmet. Nun veröffentlichte der Palast in Gedenken an Philip mehrere Familienfotos der Windsors – einige davon waren bisher noch unbekannt. Auf einem der bislang noch nie gezeigten Bilder posieren die Queen und Philip mit ihren Urenkeln.

Der schöne Schnappschuss findet sich auf dem offiziellen Instagram-Account der königlichen Familie. Das Foto, das 2018 auf Schloss Balmoral entstanden ist, zeigt das Königspaar mit sieben ihrer inzwischen zehn Urenkel. Elizabeth und Philip machen es sich darauf gemeinsam mit Isla Phillips (9), Prinz Louis (2), Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5), Savannah Phillips (10), Mia Tindall (7) und Lena Tindall auf einer Couch gemütlich. Die schöne Momentaufnahme hat übrigens Herzogin Kate (39) höchstpersönlich geknipst.

Auch auf William (38) und Kates offiziellen Account wurden einige private Schnappschüsse mit Williams Opa gepostet. Auf einem davon – das ebenfalls auf Schloss Balmoral entstanden ist, allerdings schon im Jahr 2015 – lächeln die Queen und Philip gemeinsam mit William und Kate und deren zwei älteren Kids in die Kamera.

Getty Images Queen Elizabeth ll. und Prinz Philip

Instagram / kensingtonroyal Prinz Philip und Prinz George

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit George, Queen Elizabeth II., Prinz Philip und Herzogin Kate mit Charlotte, 2015

