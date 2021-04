Es ist ein Dilemma: Prinz Harry (36) verlor mit seinem Ausstieg aus den königlichen Verpflichtungen im vergangenen Jahr sein Anrecht auf seinen militärischen Rang. Hinsichtlich der am Samstag anstehenden Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (✝99) stellt das nun ein Problem dar: Denn eigentlich wäre zu erwarten, dass Harry seinem Ahnen die letzte Ehre in Uniform erweist. Doch jetzt gibt es offenbar eine elegante Lösung für die verworrene Situation.

Wie die Sun unter Berufung auf Insiderkreise berichtete, habe Queen Elizabeth II. (94) das Thema zur Chefsache erhoben. Ihre Idee sei es, die Uniformen für die Trauerfeier kurzerhand in den Schränken zu lassen: Stattdessen sollen die männlichen Royals ganz schlicht in Anzug und Krawatte erscheinen. Eine Militärquelle habe diesen Vorschlag der Zeitung gegenüber sogar als "die charmanteste Lösung des Problems" gelobt.

Gleich drei militärische Titel habe der Mann von Meghan (39) innegehabt – und im Zuge des Megxits verloren. Was Harry aber weiterhin gestattet bleibe, sei, seine erworbenen militärischen Auszeichnungen an seinem Anzug zu tragen. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass diese Form des Dekors am Samstag dennoch zu sehen sein wird.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

Getty Images Prinz Harry auf einem Event in London im April 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

