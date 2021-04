Aus und vorbei! Nachdem wochenlang über den Beziehungsstatus von Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) spekuliert worden war, herrscht nun bittere Klarheit: Die Sängerin und der ehemalige Baseballprofi haben sich getrennt und werden von nun an getrennte Wege gehen. Nichtsdestotrotz scheint zumindest Alex keinen Groll gegen seine nun ehemalige Partnerin zu hegen. Noch vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung teilte er ein Video mit niedlichen Schnappschüssen der Patchwork-Familie.

Der in seiner Instagram-Story veröffentlichte Clip zeigt eine Kommode, auf der mehrere gerahmte Fotografien stehen. Zunächst ist ein Bild von Alex und Jennifer in Abendgarderobe zu sehen, dann auch Aufnahmen der Kinder, die die beiden aus früheren Beziehungen in die Partnerschaft mitbrachten. Ein Foto bildet ein in Sand gezeichnetes Herz ab, in welchem die Vornamen der nun getrennten Stars stehen. Alex markierte Jennifer sogar in dem Post, die Verlinkung befindet sich innerhalb eines blauen Herzens.

Auf seinem Profil teilte der 45-Jährige außerdem ein Bild mit seinen beiden Töchtern Natasha und Ella. "Ich bin jeden Tag dankbar. Für meine Gesundheit, meine Familie, meine Freunde und all den Segen in meinem Leben", schrieb er darunter und ließ damit seinen Beitrag alles andere als verbittert wirken.

Anzeige

Instagram / arod Emme, Natasha, Ella, Max, Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im November 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Alex Rodriguez beim WSJ-Festival in NYC im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de