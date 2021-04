Sie musste sich kurz vor dem Einzug in die Top Ten verabschieden! Am Donnerstagabend sortierte Heidi Klum (47) wieder einmal gnadenlos bei Germany's next Topmodel aus. Nach einem knappen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kandidatin Ashley Amegan zog Larissa Onac den Kürzeren und musste die Heimreise antreten. Doch wie geht es für die 22-Jährige nach der Show nun weiter? Promiflash hat mal bei ihr nachgehakt...

Wie Larissa im Interview mit Promiflash erzählte, hat sie wohl schon große Pläne nach ihrer Zeit bei GNTM. "Für mich geht es jetzt in die Hauptstadt. Mein Umzug ist schon geplant, und ich möchte meine Modelkarriere in Berlin fortsetzen", verriet die aus der Nähe von Bremen stammende Kandidatin total optimistisch. Ob ihre Supporter ganz bald wieder mehr von ihr hören und sehen werden?

Dass Larissa allerdings kurz vor dem Einzug in die Top Ten gehen musste, schmeckte nicht jedem Fan. Einige Supporter hätten eher Liliana Maxwell (21) nach Hause geschickt. "Liliana wird von Woche zu Woche mitgeschleift. Vermute mal Konfliktträchtigkeit schlägt Talent, Konzentration und Kompetenz", schrieb ein aufgebrachter Twitter-User. Glaubt ihr, Larissa wird auch nach GNTM ihren Weg gehen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / larissa_onac GNTM-Girl Larissa

Instagram / larissa_onac Larissa, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2021

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Girl 2021

