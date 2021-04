Welcher Let's Dance-Kandidat zieht heute als Favorit in die sechste Liveshow? Wie jeden Freitagabend geht es auch heute wieder für die Stars aufs Tanzparkett. Nachdem vergangene Woche Schauspieler Erol Sander (52) das Feld räumen musste, können Lola Weippert (25), Mickie Krause (50), Jan Hofer (69) und Co. noch auf den großen Titel hoffen. Doch wen sehen die Promiflash-Leser dieses Mal ganz vorne?

Wie schon in der Woche zuvor landet auch dieses Mal Kicker-Hottie Rúrik Gíslason (33) ganz oben im Promiflash-Beliebtheitsranking: 40,5 Prozent (812 Stimmen) aller 2.006 Teilnehmer wählten den Duttträger und seine Partnerin Renata Lusin (33) an die Spitze. Ob das vielleicht auch an den überraschenden Neuigkeiten dieser Woche liegt? Der Isländer ziert nämlich aktuell eine Sonderausgabe des Erotikmagazins Playboy.

Knapp hinter Rúrik dürfen sich Valentina Pahde (26) mit 21,4 Prozent (429 Stimmen) und Nicolas Puschmann (30) mit 16,6 Prozent (332 Stimmen) über Platz zwei und drei freuen. Wenn es nach den Promiflash-Leser geht, könnte es heute eng für Auma Obama werden. Die Schwester von Barack Obama (59) bildet mit mageren 1,5 Prozent (30 Stimmen) das Schlusslicht des Beliebtheits-Votings.

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov bei Let´s Dance, 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Auma Obama und Andrzej Cibis bei "Let's Dance"

