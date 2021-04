Queen Elizabeth II. (94) trauert um ihre große Liebe. Nach einem bewegenden Leben starb Prinz Philip (✝99) vor rund einer Woche. Die heutige Trauerfeier wird ganz nach den Wünschen des Prinzgemahls ablaufen. Zudem werden nur wenige Familienmitglieder dabei sein. Nachdem die Mitglieder des Königshauses sich im Netz bereits verabschiedet hatten, hat die Monarchin höchstpersönlich nun einen besonderen Rückblick veröffentlicht: Mit einer berührenden Videocollage bestehend aus zahlreichen Bildern aus Philips Leben erinnert die Queen an ihren Ehemann!

Der liebevolle Clip wurde auf dem offiziellen Instagram-Account der Queen und der königlichen Familie hochgeladen. Darin sind unzählige Aufnahmen aus verschiedenen Lebenssituationen des Verstorbenen aneinandergereiht – so wird Philip unter anderem als liebender Ehemann und Vater gezeigt, aber auch in seiner militärischen Funktion. "Eine Montage zum Gedenken an das außergewöhnliche Leben des Herzogs von Edinburgh, einzigartig durch seinen enormen Erfahrungsschatz und die Kriegsgeneration, zu der er gehörte", heißt es in der Betitelung des Bildes.

Das Video rührt die Internetgemeinde sehr – viele User äußern in den Kommentaren ihre Trauer über das Ableben Philips. "Was für eine schöne, liebevolle Hommage an einen bemerkenswerten Mann. Ruhe in Frieden, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh", schrieb beispielsweise ein bewegter Instagram-Nutzer.

Instagram / theroyalfamily Prinz Philip und Queen Elizabeth II., 2003

Getty Images Die Queen und Prinz Philip

Getty Images Prinz Philip im Juni 2017 in London

