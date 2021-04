In Sachen Coolness kommt Rumer Willis (32) ganz nach ihrem Vater Bruce (66)! Die Tochter des "Stirb langsam"-Darstellers ist selbst Schauspielerin. Sie gewährt ihren stolzen 873.000 Abonnenten nicht nur gerne Einblicke in ihr Leben, sondern zeigt auch lässige Outfits. Dass sie diese auch tatsächlich ausführt, kann man jetzt sehen. Kürzlich ließ sich die Promi-Tochter nämlich blicken und zog vor allem aus einem besonderen Grund alle Blicke auf sich: Die Haare von Rumer dürften manche ganz neidisch machen!

Rumer spazierte kürzlich durch West-Hollywood und wurde dort auf einem Parkplatz gesichtet. Mit einem riesigen Becher Saft in der einen und ihrem Telefon in der anderen Hand, rockte sie nicht nur einen super entspannten Look, den ein Paparazzo gleich einfing. Neben ihrem Outfit, das aus beigefarbenen Shorts und einem weißen T-Shirt besteht, zeigte die dunkelhaarige Beauty auch ihre prächtige Lockenmähne. Die reicht mittlerweile beinahe bis zum Gesäß der 32-Jährigen!

Der Saft in ihrer Hand lässt darauf schließen, dass Rumer noch immer voll auf einen gesunden Lebensstil setzt. Das war nicht immer so, denn sie hatte lange Zeit mit Suchtproblemen zu kämpfen. Seit vier Jahren ist Rumer aber bereits trocken und greift nun offensichtlich lieber zu einer vitaminreichen Alternative.

Anzeige

Getty Images Rumer Willis im Februar 2020 in Hollywood

Anzeige

Instagram / rumerwillis Rumer Willis, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Rumer Willis bei den SAG Awards 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de