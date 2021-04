Die TV-Welt verliert einen großartigen Entertainer. Am Dienstagnachmittag wurde offiziell, dass Willi Herren (✝45) verstorben ist. Der Schauspieler sei tot in seiner Wohnung in Köln aufgefunden worden. Noch am Montagabend war er in der Sat.1-Show Promis unter Palmen zu sehen – der Sender hat mittlerweile entschieden, die kommenden Folgen aus Respekt gegenüber dem Verstorbenen nicht zu zeigen. Doch in welchen anderen TV-Projekten war Willi in der Vergangenheit noch zu sehen? Promiflash fasst die Fernseh-Highlights des Kölners zusammen.

Schauspielrollen

Seinen Durchbruch schaffe der 45-Jährige bereits in den 90er Jahren in seiner Rolle des Oliver Klatt in der ARD-Produktion Lindenstraße. Den verpeilten Kleinkriminellen verkörperte Willi von 1992 bis 2007 in insgesamt 170 Folgen. 1994 konnte er sich außerdem eine Nebenrolle in Sönke Wortmanns (61) Filmkomödie "Der bewegte Mann" sichern.

Reality-TV

2004 war die Kölsche Frohnatur nicht nur beim RTL-Promiboxen am Start, sondern nahm auch an der zweiten Staffel des Dschungelcamps teil. Hinter Désirée Nick (64) und Isabel Varell (59) belegte er damals den dritten Platz. Die Show bereitete ihm offenbar so viel Spaß, dass er einige Jahre später in der Sondershow "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" versuchte, sich erneut einen Platz am Lagerfeuer zu sichern. 2017 ließ er sich außerdem mit vielen weiteren Promis – mit dabei Claudia Obert (59), Sarah Knappik (34) und Evelyn Burdecki (32) – in den Promi Big Brother-Container einsperren.

Neue Trash-Formate

In der ersten Staffel des neuen RTL-Formats Kampf der Realitystars durfte der TV-Star offenbar nicht fehlen: Im vergangenen Jahr feierte Willi seinen Einzug am Traumstrand von Thailand und mischte die Runde auf. Den Sieg konnte er sich aber nicht schnappen. Auch "Promis unter Palmen" ist auf Sat.1 2020 erstmals ausgestrahlt worden. In der zweiten Staffel komplettierte der 45-Jährige zuletzt den Cast um Elena Miras (28) und Co..

Pärchen-Formate

Zusammen mit seiner mittlerweile Ex-Frau Jasmin (42) nahm er 2019 an Das Sommerhaus der Stars teil. Das Zusammenwohnen mit Promipaaren wie Laura Müller (20) und Michael Wendler (48) sowie Johannes Haller (33) und seiner damaligen Partnerin Yeliz Koc (27) lief nicht immer harmonisch ab. 2020 stellten Willi und Jasmin außerdem ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Obwohl die Beziehung das TV-Format problemlos überstehen konnte, trennten sich die zwei in diesem Frühjahr.

