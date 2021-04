Die Pfunde purzeln gewaltig! Bereits vergangene Woche hatte Jan Hofer (69) verraten, dass er durch das intensive Let's Dance-Training bereits richtig ordentlich abgespeckt hat. Mittlerweile hat der ehemalige Tagesschau-Sprecher schon acht Kilo verloren. Valentina Pahde (26) bemerkt ebenfalls Veränderungen an ihrem Körper. Ihre Waage zeigt zwar (noch) keine acht Kilo weniger an – doch auch sie hat an Gewicht verloren.

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story ging die GZSZ-Darstellerin jetzt auf einige Fragen seitens ihrer Community ein. Ein User wollte von ihr wissen, wie sich "Let's Dance" auf ihre Figur ausgewirkt hat. "Vier Kilo habe ich abgenommen", gibt die Schauspielerin preis. Zudem habe sie fünf Zentimeter Taillenumfang verloren. "Das ist natürlich nicht normal und sollte auch kein Ansporn für irgendeinen sein", hielt Valentina abschließend fest.

Die 26-Jährige und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (34) trainieren täglich acht Stunden – kein Wunder, dass bei ihr in so kurzer Zeit die Pfunde purzeln. "Ich esse ganz normal, ich esse sogar mehr Kohlenhydrate als sonst, weil ich einfach die Kraft, die Power und die Energie brauche", erklärte Valentina den Followern. Sie sei sich bewusst, dass nach den Dreharbeiten eine Menge Arbeit auf sie zukommen wird: "Nach 'Let's Dance' werde ich sehr viel Sport machen müssen, um das Gewicht zu halten beziehungsweise so 'in shape' zu bleiben. Und das wird eine Challenge."

