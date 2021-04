Das ist mal eine Hausnummer! Dass man bei Let's Dance richtig ins Schwitzen kommt, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Die prominenten Kandidaten und ihre Coaches trainieren bis zu acht Stunden am Tag, um jeden Freitag eine neue Choreografie aufs Parkett zu bringen. Dabei werden natürlich jede Menge Kalorien verbrannt und die Pfunde fangen an zu purzeln. Das spürt auch Jan Hofer (69) aktuell am eigenen Leib – bei ihm hat sich auf der Waage schon einiges getan!

Fünf Shows liegen bereits hinter dem ehemaligen Tagesschau-Sprecher und von Woche zu Woche verliert er an Gewicht. "Ich habe sechs Kilo abgenommen", gibt er im Interview mit RTL.de preis. Neben dem Tanztraining habe er zudem seine Ernährung umgestellt und fühle sich aktuell sehr wohl in seiner Haut. "Ich habe immer schon Sport gemacht, aber so intensiv natürlich nicht. Es tut mir einfach gut. Ich habe eine andere Körperhaltung, eine andere Körperspannung... also so kann es gerne noch ein bisschen weitergehen", hält der 69-Jährige abschließend fest.

Der Moderator ist zwar unheimlich fit, doch so langsam kommt er körperlich an seine Grenzen. Die Trainingswoche vor der sechsten Show sei sehr anstrengend und herausfordernd, wie seine Tanzpartnerin Christina Luft (31) in ihrer Instagram-Story erklärt. "Ich weiß, in letzter Zeit seht ihr ehrlich gesagt nicht so viel von mir und noch weniger mit Jan zusammen. Das liegt daran, dass wir wirklich einen Tanz haben, der uns beide an unsere Grenzen bringt", klärt sie ihre Community auf.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Getty Images Jan Hofer und Renata Lusin in der Kennenlern-Show von "Let's Dance"

Getty Images Jan Hofer und Christina Luft bei "Let's Dance"

Getty Images Christina Luft und Jan Hofer

