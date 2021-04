Sind sie mehr als nur Freunde? Was läuft da zwischen Mischa (29) und Sam (31)? Deren Communitys sind sich nämlich sicher: Die zwei Realitysternchen sind gerade zusammen in der Türkei. Aufgrund von verdächtigen Aufnahmen und Aussagen auf Social Media verdichten sich die Anzeichen hinsichtlich einer Liebelei zwischen den beiden – offiziell bestätigt haben sie allerdings noch nichts. Deswegen hat Promiflash nun bei Mischas Love Island-Vertrauter Denise Bröhl mal nachgehakt!

Doch auch sie hielt sich bedeckt und gab lediglich rätselhafte Antworten von sich: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts", sagte Denise und tat im Promiflash-Interview unwissend. "Also ich glaube, dem Mischa geht es ganz gut. Er ist glücklich, sagen wir es mal so", räumte sie daraufhin ein. Das klingt definitiv, als wäre der Muskelmann momentan verliebt. Ob es sich bei Mischas vermeintlicher Auserwählten um Sam handelt, verriet sie nicht. Jedoch scheint es für die Fans eindeutige Beweise für die Romanze zu geben.

Denn Mischa erzählte im Netz, wegen einer Zahn-OP in der Türkei zu sein. Sam gestand, dass sie jemanden begleite, der einen medizinischen Eingriff in der Türkei machen lassen wird. Sehr aufmerksame Follower dürften außerdem gesehen haben, dass die zwei bereits gemeinsam auf Teneriffa gewesen sind – und dort viel Zeit zusammen mit Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) verbracht hatten.

Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / denise.magdalena Ex-"Love Island"-Kandidatin Denise Bröhl

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de