Für Mrs. Marlisa war die vergangene Temptation Island-Doppelfolge am Sonntagabend wahrlich kein Zuckerschlecken. Die Influencerin ist gerade mit ihrem Partner Fabio De Pasquale in der RTL-Fremdflirtshow zu sehen. Trotz ihres offenen Beziehungskonzepts testen die beiden auf der Insel der Versuchung ihre Treue. Und dabei tat sich in der vergangenen Episoden vor allem Fabio schwer. Marlisa wurde gleich zwei Mal vor Augen geführt, wie wild es ihr Freund mit den Verführerinnen treibt. Mit Promiflash spricht die Berlinerin nun darüber, was sie am meisten getroffen hat!

Marlisa musste in den beiden Ausgaben nicht nur dabei zusehen, wie Single-Girl Shirin Mauch Shots von Fabios Sixpack schlürfen durfte, er unterhielt sich außerdem ausgiebig mit Pornosternchen Nina König über das für ihn unbefriedigende Sexleben mit seiner Freundin. Das und mehr erfuhr Marlisa alles beim zweiten Lagerfeuer. Gegenüber Promiflash erklärt sie nach der Ausstrahlung: "Der Sextalk war für mich am schlimmsten. Ich war wirklich geschockt über Fabios Verhalten, dass er mit einer fremden Frau im Fernsehen über solche intimen Dinge spricht. Das hat mich extrem verletzt." Wie ausgelassen sich der 26-Jährige auf Partys verhält, sei für sie wiederum nichts Neues.

Doch auch der Umgang mit Single-Girl Shirin bereitete Marlisa beim Zusehen Bauchschmerzen. In einer Szene leckte er der dunkelhaarigen Ergotherapeutin sogar Eiscreme vom Oberschenkel! "Gerade, weil ich weiß, dass sie optisch zu 100 Prozent sein Typ Frau ist und ich nicht, hat mich das noch mehr verunsichert und meine Angst, dass Fabio Gefühle für sie aufbaut, verstärkt", erzählt die 31-Jährige enttäuscht. Schon in der Sendung schwante Marlisa im Gespräch mit Moderatorin Lola Weipert Böses. "Ich bin mir mittlerweile zu 90 Prozent sicher, dass er das Temptation-Date nicht überstehen wird. Er wird es bis dahin schaffen, und ab da ist dann Sense", lautet ihre bittere Schlussfolgerung.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.de

Anzeige

TVNOW Marlisa bei "Temptation Island"

Anzeige

TVNOW Die vergebenen Ladys Sabine, Meike, Marlisa in der Jungsvilla

Anzeige

TVNOW Fabio De Pasquale mit den Verführerinnen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de