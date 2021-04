Willi Herren (✝45) führte ein bewegtes Leben. Unvermittelt erreichte am vergangenen Dienstag Angehörige, Kollegen und Fans eine traurige Nachricht: Fernsehstar Willi Herren wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden. Dass der Tod des Schlagerstars zahlreiche Menschen berührt, liegt auch daran, dass der Schauspieler schon seit 1992 aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken war. Promiflash blickt mit euch auf Willis bewegte Karriere vom Schauspieler zum Reality-TV-Star zurück!

Willi Herren als Schauspieler

Deutschlandweite Bekanntheit erlangte Willi durch seine Rolle in der ARD-Serie Lindenstraße. Von 1992 bis 2007 verkörperte der damals 17-jährige Schauspieler in 107 Folgen die Figur des Oliver "Olli" Klatt. Dank seiner Rolle in der wöchentlich ausgestrahlten Erfolgsserie konnte Willi auch im Filmgeschäftt Fuß fassen. So trat der gebürtige Kölner unter anderem in der mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichneten Komödie "Der bewegte Mann" neben Schauspielgrößen wie Til Schweiger (57) und Katja Riemann (57) auf. Auch in "Lola und Bilidikid" – ein Spielfilm über die homosexuelle Migrantenszene in Berlin – war Willi als Figur Rudy zu sehen.

Willi Herren als Reality-TV-Star

Mit seinem stets fröhlichen Gemüt, seiner unterhaltsamen Art und seinem großen Herzen wurde schnell das deutsche Reality-TV auf den Entertainer aufmerksam. Im Jahr 2004 nahm er neben Désirée Nick (64) und Nadja Abd el Farrag (56) an der zweiten Staffel vom Dschungelcamp teil. Damit war Willis Weg zu Deutschlands bekanntestem Reality-TV-Star geebnet. Daraufhin betrat er als Kandidat unter anderem das Promi Big Brother-Terrain und schlug sich wacker durch Kampf der Realitystars. Mit seiner Nochehefrau Jasmin (42) war er beim Sommerhaus der Stars und Temptation Island V.I.P. zu sehen. Zuletzt unterhielt Willi die Zuschauer bei Promis unter Palmen. Die Ausstrahlung der restlichen Folgen wurde nach seinem Tod jedoch eingestellt.

Willi Herren als Schlagersänger

Neben der Schauspielerei und seinem Dasein als Reality-TV-Star widmete sich Willi einer weiteren besonderen Leidenschaft: der Musik. Mit Hits wie "Wer bist denn du?" oder "Meine Nachbarin" sang er sich in die Herzen seiner Fans und war der Stimmungsgarant auf jeder Ballermann-Party. Damit reiht sich der zweifache Vater in die Riege der Stimmungskanonen wie Lorenz Büffel (41), Peter Wackel oder Tim Toupet (49) ein. Mit seiner Darbietung des Udo Jürgens (✝80)-Klassikers "Ich war noch niemals in New York" schaffte es der Sänger sogar einst zum ZDF-Fernsehgarten.

